S&P 500-Papier Capital One Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Capital One Financial von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Capital One Financial-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Capital One Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Capital One Financial-Papier an diesem Tag 213,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Capital One Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,762 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 195,14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 125,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,75 Prozent verringert.

Der Capital One Financial-Wert an der Börse wurde auf 119,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at