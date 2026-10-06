Capital One Financial Aktie
WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059
|Frühes Investment
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Capital One Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Capital One Financial von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden Capital One Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Capital One Financial-Papier an diesem Tag 213,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Capital One Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,762 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 195,14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 125,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,75 Prozent verringert.
Der Capital One Financial-Wert an der Börse wurde auf 119,86 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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