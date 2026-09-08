S&P 500-Papier Capital One Financial-Aktie: Wäre eine Investition in Capital One Financial von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Vor Jahren in Capital One Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Capital One Financial-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Capital One Financial-Anteile an diesem Tag bei 220,10 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,543 Capital One Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 219,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 997,73 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 997,73 USD entspricht einer negativen Performance von 0,23 Prozent.

Der Börsenwert von Capital One Financial belief sich zuletzt auf 134,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at