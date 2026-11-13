Cardinal Health Aktie
WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082
|Dividendenrendite
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13.11.2026 16:36:23
S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Cardinal Health Anlegern eine Freude
Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Cardinal Health am 12.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 2,05 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,985 Prozent. Alles in allem zahlt Cardinal Health 491,00 Mio. USD an Aktionäre. So dezimierte sich die Cardinal Health- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,607 Prozent.
Cardinal Health-Dividendenrendite im Fokus
Letztlich notierte die Cardinal Health-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 278,14 USD. Die Dividendenrendite für 2026 beträgt 0,86 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,21 Prozent.
Gegenüberstellung von Cardinal Health-Aktienkurs und realer Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Cardinal Health via New York 34,98 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 35,40 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Cardinal Health
Für 2027 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,09 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,75 Prozent zurückgehen.
Schlüsseldaten der Cardinal Health-Aktie
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Cardinal Health beträgt aktuell 64,025 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Cardinal Health verfügt über ein KGV von aktuell 32,85. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Cardinal Health auf 254,232 Mrd.USD, das EPS machte 7,23 USD aus.
Redaktion finanzen.at
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