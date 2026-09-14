Cardinal Health Aktie
WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082
|Cardinal Health-Anlage unter der Lupe
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cardinal Health-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Cardinal Health-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cardinal Health-Papier an diesem Tag 75,26 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 132,873 Cardinal Health-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (234,57 USD), wäre das Investment nun 31 167,95 USD wert. Mit einer Performance von +211,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Cardinal Health war somit zuletzt am Markt 54,41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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