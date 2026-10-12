Cardinal Health Aktie

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WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082

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Cardinal Health-Investition im Blick 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cardinal Health-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cardinal Health-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.10.2016 wurden Cardinal Health-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 75,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,319 Cardinal Health-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 313,46 USD, da sich der Wert eines Cardinal Health-Anteils am 09.10.2026 auf 237,57 USD belief. Mit einer Performance von +213,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Cardinal Health erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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