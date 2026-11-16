S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Cardinal Health-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cardinal Health-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 205,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cardinal Health-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,693 Cardinal Health-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cardinal Health-Aktie auf 281,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 687,49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 36,87 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Cardinal Health belief sich jüngst auf 64,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at