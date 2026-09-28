Cardinal Health Aktie

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WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082

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Profitabler Cardinal Health-Einstieg? 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cardinal Health von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cardinal Health-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Cardinal Health-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 87,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cardinal Health-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,390 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cardinal Health-Aktie auf 220,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 508,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 150,82 Prozent vermehrt.

Der Cardinal Health-Wert an der Börse wurde auf 50,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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