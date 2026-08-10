S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cardinal Health von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Cardinal Health-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Cardinal Health-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cardinal Health-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,960 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 463,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 236,40 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 363,44 Prozent.

Am Markt war Cardinal Health jüngst 55,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at