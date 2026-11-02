S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cardinal Health-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Cardinal Health-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Cardinal Health-Anteile bei 48,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cardinal Health-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,045 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 512,33 USD, da sich der Wert eines Cardinal Health-Anteils am 30.10.2026 auf 250,48 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 412,33 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cardinal Health eine Marktkapitalisierung von 58,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at