CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|CarMax-Investition
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CarMax-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das CarMax-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die CarMax-Aktie bei 33,52 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die CarMax-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 298,329 CarMax-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 919,45 USD, da sich der Wert einer CarMax-Aktie am 19.11.2026 auf 50,01 USD belief. Damit wäre die Investition 49,19 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von CarMax belief sich zuletzt auf 7,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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