CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|Langfristige Investition
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel hätte eine Investition in CarMax von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die CarMax-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 83,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,196 CarMax-Aktien im Depot. Die gehaltenen CarMax-Aktien wären am 03.09.2026 74,95 USD wert, da der Schlussstand 62,64 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,05 Prozent.
Der Marktwert von CarMax betrug jüngst 8,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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