S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CarMax-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in CarMax eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die CarMax-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CarMax-Aktie 51,25 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,951 CarMax-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,67 USD, da sich der Wert einer CarMax-Aktie am 15.10.2026 auf 52,62 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,67 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von CarMax belief sich zuletzt auf 7,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at