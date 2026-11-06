CarMax Aktie

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WKN: 662604 / ISIN: US1431301027

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Rentables CarMax-Investment? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CarMax von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in CarMax-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das CarMax-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des CarMax-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 154,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CarMax-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,646 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34,00 USD, da sich der Wert einer CarMax-Aktie am 05.11.2026 auf 52,60 USD belief. Mit einer Performance von -66,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für CarMax eine Börsenbewertung in Höhe von 7,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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