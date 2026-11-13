CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|Frühe Investition
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine CarMax-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit CarMax-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 54,78 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,255 CarMax-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 959,84 USD, da sich der Wert eines CarMax-Anteils am 12.11.2026 auf 52,58 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 4,02 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CarMax belief sich zuletzt auf 7,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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