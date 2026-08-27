S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carvana-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Carvana-Aktie gebracht.

Carvana-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Carvana-Anteile 8,24 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 121,359 Carvana-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 974,51 USD, da sich der Wert eines Carvana-Anteils am 26.08.2026 auf 73,95 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 797,45 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Carvana bezifferte sich zuletzt auf 54,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at