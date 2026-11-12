Carvana Aktie

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WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027

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Lohnende Carvana-Investition? 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carvana-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Carvana eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Carvana-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Carvana-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,524 Carvana-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 73,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,54 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,54 Prozent.

Der Marktwert von Carvana betrug jüngst 52,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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