Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
|Frühes Investment
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carvana von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Carvana-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Carvana-Anteile bei 67,72 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Carvana-Aktie investierten, hätten nun 1,477 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (70,44 USD), wäre das Investment nun 104,01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,01 Prozent erhöht.
Carvana markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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