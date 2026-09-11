Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Lohnende Caseys General Stores-Investition?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caseys General Stores von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Caseys General Stores-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 119,84 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Caseys General Stores-Aktie investiert, befänden sich nun 8,344 Caseys General Stores-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 627,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 237,32 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 423,73 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Caseys General Stores belief sich jüngst auf 23,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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