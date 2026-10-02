Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Langfristige Performance
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caseys General Stores-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Caseys General Stores-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Caseys General Stores-Aktie bei 187,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Caseys General Stores-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,336 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Caseys General Stores-Papiers auf 619,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 305,76 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 230,58 Prozent.
Alle Caseys General Stores-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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