S&P 500-Papier Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caseys General Stores-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Caseys General Stores eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Caseys General Stores-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Caseys General Stores-Aktie bei 187,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Caseys General Stores-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,336 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Caseys General Stores-Papiers auf 619,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 305,76 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 230,58 Prozent.

Alle Caseys General Stores-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at