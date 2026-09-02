CBRE Grou a Aktie
WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098
|Rentable CBRE Group A-Anlage?
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CBRE Group A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem CBRE Group A-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,17 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die CBRE Group A-Aktie investiert hat, hat nun 33,146 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CBRE Group A-Aktie auf 144,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 788,20 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 378,82 Prozent.
Am Markt war CBRE Group A jüngst 42,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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