S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CBRE Group A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem CBRE Group A-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,17 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die CBRE Group A-Aktie investiert hat, hat nun 33,146 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CBRE Group A-Aktie auf 144,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 788,20 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 378,82 Prozent.

Am Markt war CBRE Group A jüngst 42,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at