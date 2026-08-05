CBRE Grou a Aktie

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WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098

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CBRE Group A-Investment im Blick 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CBRE Group A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CBRE Group A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.08.2016 wurden CBRE Group A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,61 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,377 CBRE Group A-Aktien. Die gehaltenen CBRE Group A-Aktien wären am 04.08.2026 510,13 USD wert, da der Schlussstand 151,05 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 510,13 USD, was einer positiven Performance von 410,13 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von CBRE Group A bezifferte sich zuletzt auf 42,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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