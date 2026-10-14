CBRE Grou a Aktie

CBRE Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098

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CBRE Group A-Performance 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in CBRE Group A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden CBRE Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das CBRE Group A-Papier letztlich bei 71,45 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die CBRE Group A-Aktie investiert hat, hat nun 13,996 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CBRE Group A-Aktie auf 129,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 814,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,48 Prozent zugenommen.

CBRE Group A wurde am Markt mit 37,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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