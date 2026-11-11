CBRE Grou a Aktie
WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098
|Frühes Investment
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden CBRE Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 73,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das CBRE Group A-Papier investiert hätte, hätte er nun 136,073 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 134,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 341,27 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 18 341,27 USD, was einer positiven Performance von 83,41 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für CBRE Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 39,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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