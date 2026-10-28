CBRE Grou a Aktie
WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098
|CBRE Group A-Investment im Blick
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CBRE Group A von vor 10 Jahren verdient
Das CBRE Group A-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CBRE Group A-Anteile bei 25,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,852 CBRE Group A-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (121,65 USD), wäre das Investment nun 468,61 USD wert. Mit einer Performance von +368,61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von CBRE Group A belief sich zuletzt auf 35,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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