S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CBRE Group A von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in CBRE Group A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 07.10.2025 wurden CBRE Group A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das CBRE Group A-Papier bei 152,69 USD. Bei einem CBRE Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,655 CBRE Group A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,57 USD, da sich der Wert eines CBRE Group A-Papiers am 06.10.2026 auf 130,66 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete CBRE Group A eine Marktkapitalisierung von 37,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at