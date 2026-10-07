CBRE Grou a Aktie
WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098
|Hochrechnung
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CBRE Group A von vor einem Jahr eingebracht
Am 07.10.2025 wurden CBRE Group A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das CBRE Group A-Papier bei 152,69 USD. Bei einem CBRE Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,655 CBRE Group A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,57 USD, da sich der Wert eines CBRE Group A-Papiers am 06.10.2026 auf 130,66 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,43 Prozent.
Jüngst verzeichnete CBRE Group A eine Marktkapitalisierung von 37,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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