CDW Aktie

CDW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes CDW-Investment? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel hätte eine Investition in CDW von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in CDW eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 17.09.2025 wurde das CDW-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 167,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CDW-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,978 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 896,41 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 16.09.2026 auf 149,96 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,36 Prozent.

CDW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CDW Corp (New)

mehr Nachrichten

Analysen zu CDW Corp (New)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CDW Corp (New) 129,35 -0,23% CDW Corp (New)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen