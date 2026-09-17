CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
|Lohnendes CDW-Investment?
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel hätte eine Investition in CDW von vor einem Jahr gekostet
Am 17.09.2025 wurde das CDW-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 167,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CDW-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,978 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 896,41 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 16.09.2026 auf 149,96 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,36 Prozent.
CDW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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