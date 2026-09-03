CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
|Lukrative CDW-Investition?
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein CDW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden CDW-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 202,70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die CDW-Aktie investierten, hätten nun 49,334 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 148,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 334,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,66 Prozent.
Jüngst verzeichnete CDW eine Marktkapitalisierung von 18,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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