S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Verlust hätte eine CDW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in CDW-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die CDW-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 185,71 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CDW-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,538 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,01 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 30.09.2026 auf 128,16 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30,99 Prozent verringert.

Der CDW-Wert an der Börse wurde auf 16,18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at