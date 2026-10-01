CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
|Rentables CDW-Investment?
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Verlust hätte eine CDW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die CDW-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 185,71 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CDW-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,538 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,01 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 30.09.2026 auf 128,16 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30,99 Prozent verringert.
Der CDW-Wert an der Börse wurde auf 16,18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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