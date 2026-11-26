CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
|Profitabler CDW-Einstieg?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CDW von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde die CDW-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CDW-Aktie bei 191,16 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die CDW-Aktie investiert hat, hat nun 52,312 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 153,07 USD, da sich der Wert eines CDW-Papiers am 25.11.2026 auf 174,97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,47 Prozent abgenommen.
CDW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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