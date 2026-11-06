Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
|Rentables Cencora-Investment?
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 06.11.2021 wurde das Cencora-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Cencora-Anteile letztlich bei 127,57 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cencora-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 78,388 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 626,95 USD, da sich der Wert eines Cencora-Papiers am 05.11.2026 auf 339,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +166,27 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Cencora eine Börsenbewertung in Höhe von 67,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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