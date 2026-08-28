Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
|Cencora-Investmentbeispiel
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Cencora-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Cencora-Papiers betrug an diesem Tag 289,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cencora-Aktie investiert, befänden sich nun 3,450 Cencora-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 1 108,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 321,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,81 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Cencora einen Börsenwert von 62,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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