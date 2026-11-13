Cencora Aktie

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WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055

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Cencora-Anlage im Blick 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cencora-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Cencora-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 78,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cencora-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,267 Cencora-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 349,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 442,70 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 342,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cencora belief sich zuletzt auf 66,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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