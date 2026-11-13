Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
|Cencora-Anlage im Blick
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Cencora-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 78,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cencora-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,267 Cencora-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 349,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 442,70 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 342,70 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cencora belief sich zuletzt auf 66,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cencora
|
13.11.26
|S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.11.26
|Ausblick: Cencora veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cencora-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cencora von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Cencora präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cencora von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cencora von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Cencora
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cencora
|325,40
|3,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.