Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cencora gewesen.

Am 27.11.2023 wurde das Cencora-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 201,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 49,559 Cencora-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 546,34 USD, da sich der Wert eines Cencora-Anteils am 25.11.2026 auf 354,05 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 75,46 Prozent vermehrt.

Cencora markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at