S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cencora von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cencora-Aktien verdienen können.

Am 16.10.2016 wurden Cencora-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Cencora-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 79,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125,329 Cencora-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (341,41 USD), wäre die Investition nun 42 788,57 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 42 788,57 USD entspricht einer Performance von +327,89 Prozent.

Cencora markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at