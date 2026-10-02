Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
|Lukrativer Cencora-Einstieg?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cencora von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Cencora-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Cencora-Papier an diesem Tag bei 179,08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Cencora-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,558 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 309,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 172,98 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 72,98 Prozent gesteigert.
Cencora markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 57,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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