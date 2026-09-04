Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
|Frühes Investment
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cencora-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Cencora-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Cencora-Aktie an diesem Tag bei 174,96 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Cencora-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,156 Cencora-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 337,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 274,12 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +92,74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cencora belief sich zuletzt auf 64,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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