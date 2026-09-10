Centene Aktie

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WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017

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Profitable Centene-Anlage? 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centene-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Centene-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Centene-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Centene-Aktie an diesem Tag 59,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Centene-Papier investiert hätte, hätte er nun 167,420 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 64,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 724,93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,25 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Centene eine Börsenbewertung in Höhe von 31,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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