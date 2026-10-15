Centene Aktie
WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017
|Investmentbeispiel
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Centene-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 30,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,300 Centene-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Centene-Papiere wären am 14.10.2026 2 336,33 USD wert, da der Schlussstand 70,16 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 133,63 Prozent.
Alle Centene-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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