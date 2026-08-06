S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 3 Jahren eingebracht

Centene-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Centene-Anteile letztlich bei 65,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,520 Centene-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,81 USD, da sich der Wert eines Centene-Papiers am 05.08.2026 auf 66,99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,81 Prozent zugenommen.

Am Markt war Centene jüngst 31,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at