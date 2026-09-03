S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centene-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Centene-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Centene-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 61,27 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Centene-Aktie investierten, hätten nun 16,321 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 1 099,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,34 USD belief. Mit einer Performance von +9,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Centene eine Marktkapitalisierung von 32,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at