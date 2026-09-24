S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centene von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Centene eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Centene-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 28,860 Centene-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centene-Papiers auf 62,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 791,63 USD wert. Mit einer Performance von +79,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Centene eine Marktkapitalisierung von 31,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at