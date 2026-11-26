Centene Aktie
WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017
|Lukrative Centene-Anlage?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Verlust hätte eine Centene-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Centene-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Centene-Papier 74,36 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,448 Centene-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 64,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 870,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,94 Prozent.
Der Marktwert von Centene betrug jüngst 31,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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