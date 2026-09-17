CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|CenterPoint Energy-Investmentbeispiel
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die CenterPoint Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CenterPoint Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CenterPoint Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,439 CenterPoint Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,81 USD, da sich der Wert eines CenterPoint Energy-Anteils am 16.09.2026 auf 38,33 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,81 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von CenterPoint Energy belief sich jüngst auf 25,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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