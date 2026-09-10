CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|CenterPoint Energy-Investment im Blick
|
10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor einem Jahr eingefahren
CenterPoint Energy-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CenterPoint Energy-Anteile bei 37,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CenterPoint Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 264,620 Anteilen. Die gehaltenen CenterPoint Energy-Aktien wären am 09.09.2026 10 523,95 USD wert, da der Schlussstand 39,77 USD betrug. Mit einer Performance von +5,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von CenterPoint Energy betrug jüngst 26,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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