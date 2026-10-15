CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|Lohnende CenterPoint Energy-Investition?
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CenterPoint Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 15.10.2023 wurde die CenterPoint Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CenterPoint Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,57 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 36,271 CenterPoint Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen CenterPoint Energy-Aktien wären am 14.10.2026 1 439,25 USD wert, da der Schlussstand 39,68 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 43,92 Prozent.
CenterPoint Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,96 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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