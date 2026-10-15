S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CenterPoint Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CenterPoint Energy-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.10.2023 wurde die CenterPoint Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CenterPoint Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,57 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 36,271 CenterPoint Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen CenterPoint Energy-Aktien wären am 14.10.2026 1 439,25 USD wert, da der Schlussstand 39,68 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 43,92 Prozent.

CenterPoint Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at