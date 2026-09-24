CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|Lukrative CenterPoint Energy-Investition?
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CenterPoint Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit CenterPoint Energy-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,41 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 39,355 CenterPoint Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 37,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 462,42 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 46,24 Prozent.
Der Börsenwert von CenterPoint Energy belief sich zuletzt auf 24,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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