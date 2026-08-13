S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CenterPoint Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Am 13.08.2025 wurde die CenterPoint Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,63 USD. Bei einem CenterPoint Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,887 CenterPoint Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 40,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 049,18 USD wert. Mit einer Performance von +4,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von CenterPoint Energy betrug jüngst 26,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at