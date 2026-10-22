S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CenterPoint Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die CenterPoint Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26,54 USD wert. Bei einem CenterPoint Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 376,790 CenterPoint Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 40,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 192,16 USD wert. Mit einer Performance von +51,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

CenterPoint Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,41 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at