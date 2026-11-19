CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|CenterPoint Energy-Performance
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CenterPoint Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der CenterPoint Energy-Aktie statt. Diesen Tag beendete die CenterPoint Energy-Aktie bei 26,55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CenterPoint Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,766 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (39,88 USD), wäre die Investition nun 150,21 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,21 Prozent angezogen.
Am Markt war CenterPoint Energy jüngst 26,43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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