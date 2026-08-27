S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CF Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CF Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Die CF Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die CF Industries-Anteile bei 73,58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CF Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,359 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CF Industries-Aktien wären am 26.08.2026 170,83 USD wert, da der Schlussstand 125,70 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,83 Prozent gesteigert.

Am Markt war CF Industries jüngst 19,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at